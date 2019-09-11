اندلاع حريق في قطار يحمل مواد خطرة في ولاية إيلينوي الأمريكية

أعمدة ضخمة من الدخان الأسود ارتفعت على بعد أميال من اشتعال قطار، يحمل سائلا قابلا للاشتعال في موقع بالقرب من دوبو بولاية إلينوي الأمريكية، ما أدى إلى إجلاء موظفي السكك الحديدية.

وقع الحادث حوالي الساعة 12:45 مساء بتوقيت مدينة دوبو Dupo، عندما كان القطار يستعد للمغادرة، وفقا لمصادر من إدارة السكك الحديدية، حيث تسبب انحراف القطار عن القضبان باشتعال مادة الميثيل إيزوبوتيل كيتون سريعة الاحتراق.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات في الحادث، وتم إجلاء موظفي السكك الحديدية بأمان من الموقع.

المصدر: RT