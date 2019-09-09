حلم عباس بن فرناس يتحقق.. بطولة السترات الطائرة

أقيمت في مدينة خونان الصينية يوم الجمعة الماضي بطولة السترات الطائرة لعام 2019 Wingsuit Flying World.

لطالما داعبت خيال الإنسان فكرة الطيران، وتحدي الجاذبية الأرضية. بداية من الطائرات الورقية، مرورا بالعالم الأندلسي، عباس بن فرناس، في القرن التاسع الميلادي، ثم ليوناردو دافينشي في القرن الخامس عشر من خلال حلمه بالطيران في العديد من التصميمات التي سجلها، على الرغم من عدم قيامه بمحاولة للطيران. وحتى بدأت أولى محاولات الطيران في القرن الثامن عشر في أوروبا.

تسجل هذه البطولة انتصارا لا للآلة وحدها (الطائرة والصاروخ والمحطة الفضائية)، وإنما للإنسان الذي تمكن بسترة ذات أجنحة من الطيران على ارتفاع شاهق، حيث يطير المشاركون في هذه المسابقة باستخدام سترات ذات أجنحة، قادرة على الطيران، من أعلى قمة جبلية على ارتفاع 1445 مترا على جبل تيامين، والتسابق لمسافة كليومتر تقريبا حتى خط النهاية.

المصدر: RT