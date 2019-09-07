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شاهد.. سائقو حافلات يساعدون مسنا في مطاردة لص

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أقدم 3 من سائقي الحافلات على المساعدة في مطاردة لص وإلقاء القبض عليه، بعد أن سرق هاتفا محمولا من مسن داخل حافلة، في مقاطعة هاينان الصينية.

وأدرك المسن أن هاتفه المحمول قد سُرق بعد أن خرج من الحافلة. وفي هذه اللحظة، خرج رجل آخر يرتدي سترة زرقاء من نفس الحافلة واستقل حافلة أخرى، ما أثار شكوكا المسن.

واتضح فيما بعد أن اللص انتقل من حافلة إلى أخرى في محاولة منه للاختباء، إلا أن سائقي الحافلات سارعوا لمطاردة اللص ونجحوا في القبض عليه.

 

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