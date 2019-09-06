 
مباشر

شاهد.. سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdae

مع اقتراب الإعصار دوريان من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، تحولت سيارة حمراء إلى أحد "المعالم السياحية" المحلية، إذ عثر عليها عالقة في الرمال وسط الأمواج قرب أحد شواطئ الولاية.

واجتمع الكثير من المواطنين المحليين حولها لالتقاط صور "سيلفي" معها.  

وضرب الإعصار "دوريان" ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية الأميركيتين، حيث غمر بلدات ساحلية واقتلع أشجارا بعد يومين من تسببه في دمار كبير بأجزاء من جزر الباهاما.

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اتهاماته لعسكريين مصريين.. كيف رد علي عبد الخالق على فيديوهات نجله؟