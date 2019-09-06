شاهد.. سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"

مع اقتراب الإعصار دوريان من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، تحولت سيارة حمراء إلى أحد "المعالم السياحية" المحلية، إذ عثر عليها عالقة في الرمال وسط الأمواج قرب أحد شواطئ الولاية.

واجتمع الكثير من المواطنين المحليين حولها لالتقاط صور "سيلفي" معها.

وضرب الإعصار "دوريان" ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية الأميركيتين، حيث غمر بلدات ساحلية واقتلع أشجارا بعد يومين من تسببه في دمار كبير بأجزاء من جزر الباهاما.