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شاهد.. الحرس الثوري يحتجز قوارب أجنبية في الخليج

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شاهد.. الحرس الثوري يحتجز قوارب أجنبية في الخليج
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز سبعة قوارب صيد واعتقل 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان اليوم الأربعاء.

وحسب مراسلنا في طهران، فإن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية.

وأشار الحرس الثوري إلى مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة.

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