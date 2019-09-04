أظهر مقطع فيديو اليوم الأربعاء تمكن علماء جامعة بن غوريون الإسرائيلية في بئر السبع من ابتكار سترة صدرية تسمح للبشر بتوجيه سلوك كلابهم باستخدام جهاز تحكم عن بعد "ريموت كونترول".

يتدرب الكلاب عادة على طاعة أصحابهم من خلال أساليب الخضوع السلوكية، لكن ذلك يكون صعبا حينما لا يراك الكلب، أو لا يسمعك، أو في ظل جو صاخب، وربما في حالات الطوارئ المختلفة، حينما تساعد الكلاب في إنقاذ الأشخاص في مناطق الكوارث.

ووفقا لمطوري السترة الجديدة، فإن جهاز الاستقبال يستجيب للإشارة عن بعد، ويتحكم في أربعة محركات اهتزازية، تحفز الكلب على اتخاذ سلوك من الإجراءات. وعلى الرغم من النجاح المبدئي الذي حققوه، والحماس الذي يحفزهم، لا يزال المخترعون الشباب في مرحلة العمل على الجانب البحثي للجهاز.

المصدر: RT