نطحة كبش تحت الحزام تلقي بمصور تلفزيوني أرضا

أنهى كبش غاضب بنطحة من قرنيه الكبيرين، جلسة تصوير لقناة BBC التلفزيونية البريطانية، حين هاجم مصور القناة ووجه له ضربة محكمة "تحت الحزام"ومباشرة بين الفخذين طرحته أرضا.

وتم نشر هذا الفيديو على يوتوب، وهو يظهر كيف اقترب كبش غنم من فصيلة الكاميرون، ملقب باسم "سيسيل"، من موظف BBC عندما كان يصور برنامجا عن الحيوانات من أجل الإصدار الجديد من Animal Park في جنوب غرب إنجلترا، ونطحه فجأة نطحة محكمة لم يتوقعها؟.

وحاول الرجل تغطية منطقة أعلى الفخذين بيده، لكن الكبش نطحه بين الساقين بقرنيه الكبيرين فسقط أرضا من شدة الألم.

والكاميرون هم سلالة من الخراف الأليفة من غرب أفريقيا، يتم تصديرها حاليا إلى الدول الأوروبية.

المصدر: RT