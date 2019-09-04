 
مباشر

نطحة كبش تحت الحزام تلقي بمصور تلفزيوني أرضا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcr0

أنهى كبش غاضب بنطحة من قرنيه الكبيرين، جلسة تصوير لقناة BBC التلفزيونية البريطانية، حين هاجم مصور القناة ووجه له ضربة محكمة "تحت الحزام"ومباشرة بين الفخذين طرحته أرضا.

وتم نشر هذا الفيديو على  يوتوب، وهو يظهر كيف اقترب كبش غنم من فصيلة الكاميرون، ملقب باسم "سيسيل"، من موظف BBC عندما كان يصور برنامجا عن الحيوانات من أجل الإصدار الجديد من Animal Park  في جنوب غرب إنجلترا، ونطحه فجأة نطحة محكمة لم يتوقعها؟.

وحاول الرجل تغطية منطقة أعلى الفخذين بيده، لكن الكبش نطحه بين الساقين بقرنيه الكبيرين فسقط أرضا من شدة الألم.

والكاميرون هم سلالة من الخراف الأليفة من غرب أفريقيا، يتم تصديرها حاليا إلى الدول الأوروبية.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهنئ بولندا باحتلال النازيين لها ومواقع التواصل تتساءل عن التالي