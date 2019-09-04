سفن روسية تطلق صواريخ "كينجال" و"أوراغان" أثناء التدريبات

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ روسية حديثة، وذلك في إطار التدريبات البحرية لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بحر أوخوتسك.

وأطلق طراد "فارياغ" صواريخ من منظومة الدفاع الجوي "فورت" و"أوسا" لصد عملية هجوم جوي لعدو مفترض.

كما أطلقت السفينتان الروسيتان المضادتان للغواصات "أدميرال بانتيلييف" و"أدميرال تريبيوت" صواريخ مضادة للطائرات "كينجال"، أما المدمرة "بيستري"، فأطلقت منظومة "أورغان" الحديثة.

وأطلقت السفينتان الصغيرتان "رازليف" و"موروز" وزورق القذائف "أر 79" صواريخ مجنحة من طراز "سمان" تحاكي هجوما جويا على السفن.

وشاركت في التدريبات التكتيكية البحرية لصد هجوم العدو المفترض 10 سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "ميغ 31" و"إيل 32" و"تو 142".