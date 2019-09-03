أطفال شجعان يلعبون كرة النار حفاة بمناسبة العام الهجري الجديد
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أظهرت لقطات مصورة أطفالا من الذكور والإناث بالقرب من مسجد الرحمة في رمبوا بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهم يلعبون كرة النار دون خوف.
وكرة النار هي عبارة عن ثمرة جوز الهند، حيث يتم غمرها في البنزين ثم إشعالها، لتبدأ مباراة لمدة 60 دقيقة، بمشاركة أطفال حفاة، لتصبح اللعبة أكثر خطورة وإثارة.
وحسب وسائل الإعلام، لم تسفر المباراة عن أية إصابات أو جروح.
ويعتبر هذا النوع من كرة القدم تقليدا متعلقا بفن القتال الإندونيسي القديم، وهي بمثابة تدريب على الصبر والتحمل للجنود الإندونيسيين.
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