شاهد.. راجمة "ماجد" الروسية قادرة على إطلاق 30 قذيفة حارقة في 7 ثوان

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدريبات باستخدام راجمة "توس-1أ" التي يسميها العسكريون الروس تحببا "بوراتينو"، وهي الدمية الخشبية "ماجد" في رواية بينوكيو لكارلو كولودي.

ويظهر الفيديو القدرة القتالية العالية والسريعة للمنظومة الروسية هذه، والتي تستخدم قذائف حارقة تذهب العدو المفترض ومنشآته.

وتحمل الراجمة 30 سبطانة لإطلاق القذائف، وتستطيع إطلاق كل قذائفها في سبع ثوان فقط لمدى يصل إلى 12 كيلومترا.

المصدر: وكالات