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طيران التحالف يستهدف مقرات تنظيم تابع للقاعدة في إدلب ( فيديو)

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طيران التحالف يستهدف مقرات تنظيم تابع للقاعدة في إدلب ( فيديو)
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استهدف طيران التحالف الدولي بصواريخ بعيدة المدى اليوم السبت، مقرات عسكرية جنوبي مدينة إدلب تابعة لتنظيم “أنصار التوحيد”، والذي صنفته الولايات المتحدة كـ منظمة “إرهابية عالمية.

وقالت مصادر محلية، إن غارات التحالف الدولي استهدفت مدجنة يتخذها تنظيم أنصار التوحيد كمعسكر للتدريب جنوبي إدلب، ما أدى إلى انهيار المبنى بشكلٍ كامل وقتل نحو 45 أغلبهم من العناصر المتدربة وأصيب أكثر من 23 عنصر بجروح.

المصدر: وكالات 

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