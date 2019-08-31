لا يستعصي.. يقاوم النار ويعمل في ظل 80 درجة تحت الصفر

اجتاز مسدس "أوداف" الروسي الجديد جميع الاختبارات الحكومية، وصار جاهزا لدخول الخدمة في أيدي العسكريين والشرطة والأمن الروس خلفا لسلفه "ماكاروف .

مسدس "أوداف"، عرض للمرة الأولى سنة 2016، وحصل على كافة التراخيص مطلع العام الجاري، قبل أن يلتحق عمّا قريب حسب المصادر الرسمية الروسية بالخدمة في الجيش وأجهزة الأمن الداخلي على مختلف صنوفها.

ومن أهم ميزاته علاوة على العمل بلا خلل في مجال حرارة يتراوح بين خمسين مئوية وثمانين تحت الصفر، أن رصاصاته قادرة على اختراق البزات الواقية، وبلوغ الخصم إن كان مجرما عاديا أو إرهابيا أو عسكريا معاديا على مسافة 100 متر مجدية لتخرق درعه وتمزقه، محطمة بذلك أبعد المسافات التي يقطعها رصاص المسدسات.

ونظرا لهذه الميزات، أجرت قناة "زفيزدا" المختصة في شؤون السلاح جملة من الاختبارات على هذا المسدس ونشرت مقطعا دعائيا لفيلم من حلقات ستعرضه اعتبارا من الـ1 من سبتمبر.

Этому пистолету не страшен ни огонь, ни космический холод. Он прицельно бьет на 100 метров и прошивает броню. Его имя «Удав». Программа #ВоеннаяПриемка на @zvezdanews приготовила для него серию испытаний https://t.co/14shnd4rU6 Смотрите 1 сентября в 9:55 #Телепередачи#ТКЗвездаpic.twitter.com/HDZGzckHEQ — Минобороны России (@mod_russia) August 31, 2019

المصدر: RT