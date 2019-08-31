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جنرال يهنئ شركاء بريطانيا العرب والمسلمين بعيد السنة الهجرية

فيديوهات

جنرال يهنئ شركاء بريطانيا العرب والمسلمين بعيد السنة الهجرية
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هنأ الجنرال سير جون لوريمر، مستشار وزارة الدفاع البريطانية، العرب والمسلمين في الشرق الأوسط بحلول السنة الهجرية .

وقال في رسالة فيديو وجهها عبر حسابه على تويتر تحت عنوان (أطيب التمنيات من المملكة المتحدة لجميع شركائنا في العالم العربي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكل عام وأنتم بخير): " السلام عليكم وصباح الخير، اليوم أنا في إنكلترا، مرحبا في ساندهيرست، وأهلا وسهلا بكم، أنا الفريق جون لوريمر، مستشار الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكل أصدقائي في المنطقة، كل سنة وأنتم بخير، شكرا ومع السلامة".

المصدر: "تويتر"

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