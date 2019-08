شاهد.. رجال إنقاذ يثقبون جدارا لإخراج قط صغير

View this post on Instagram

Спасатели извлекли застрявшего котенка из шахты. Вчера около 8 часов вечера из вентиляционной шахты на первом этаже по улице Ленина, 78 «А» спасатели извлекли застрявшего котенка. Предположительно котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома, где и мяукал почти два дня, пока хозяин одной из квартир на первом этаже не услышал мяуканье, которое доносилось из кухонной вытяжки, и не вызвал спасателей. По вызову прибыли спасатели Каспийской межрайонной поисково-спасательной службы МЧС Дагестана Арсен Шамилов и Нурпаша Арсланов. С помощью перфоратора они проделали в стене отверстие и вытащили котенка живым и невредимым.