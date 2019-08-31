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انهيار برج بشري في مهرجان كاتالونيا التقليدي

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استقطب مهرجان سانت فيليكس التقليدي في إقليم كاتالونيا قرب برشلونة الآلاف لمشاهدة فرق تنافست على بناء "أبراج بشرية".

وشهد مهرجان هذا العام مجموعات حاولت إنشاء هياكل صعبة تعتبر ناجحة عندما يتم بناؤها وتفكيكها على حد سواء دون انهيارها فوق رؤوس المشاهدين مباشرة.

ويعود تاريخ "تشييد" الأبراج البشرية المسماة "القلاع" إلى القرن الثامن عشر وهو تقليد مسجل على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي للبشرية.

المصدر: RT

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