هبوط متسلسل لسرب من 14 طائرة حربية روسية على طريق للسيارات
Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدريبات في المنطقة العسكرية الوسطى من روسيا، تضمنت هبوط طائرات حربية على طريق للسيارات قيد الإنشاء في جمهورية تتارستان.
ونفذت الهبوط 12 قاذفة "سو-34" وطائرتا نقل عسكري "An-26 "، وحطت جميعها على طريق السيارات السريع بين أوروبا الغربية والصين عبر الأراضي الروسية.
وتفيد التقارير بأن الجيش الروسي قام لأول مرة خلال هذه التدريبات باختبار طائرة ATZ-20 الواعدة للتزويد بالوقود، والتي يمكنها تزويد الطائرات في أقل من خمس دقائق.
المصدر: RT
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