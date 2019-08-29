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هبوط متسلسل لسرب من 14 طائرة حربية روسية على طريق للسيارات

فيديوهات

هبوط متسلسل لسرب من 14 طائرة حربية روسية على طريق للسيارات
Sputnik
قاذفة مقاتلة من طراز "سو -34 "
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدريبات في المنطقة العسكرية الوسطى من روسيا، تضمنت هبوط طائرات حربية على طريق للسيارات قيد الإنشاء في جمهورية تتارستان.

ونفذت الهبوط 12 قاذفة "سو-34" وطائرتا نقل عسكري "An-26 "، وحطت جميعها على طريق السيارات السريع بين أوروبا الغربية والصين عبر الأراضي الروسية.

وتفيد التقارير بأن الجيش الروسي قام لأول مرة خلال هذه التدريبات باختبار طائرة ATZ-20 الواعدة للتزويد بالوقود، والتي يمكنها تزويد الطائرات في أقل من خمس دقائق.

المصدر: RT

 

 

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