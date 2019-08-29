هبوط متسلسل لسرب من 14 طائرة حربية روسية على طريق للسيارات

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدريبات في المنطقة العسكرية الوسطى من روسيا، تضمنت هبوط طائرات حربية على طريق للسيارات قيد الإنشاء في جمهورية تتارستان.

ونفذت الهبوط 12 قاذفة "سو-34" وطائرتا نقل عسكري "An-26 "، وحطت جميعها على طريق السيارات السريع بين أوروبا الغربية والصين عبر الأراضي الروسية.

وتفيد التقارير بأن الجيش الروسي قام لأول مرة خلال هذه التدريبات باختبار طائرة ATZ-20 الواعدة للتزويد بالوقود، والتي يمكنها تزويد الطائرات في أقل من خمس دقائق.

المصدر: RT