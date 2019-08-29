شاهد مراحل تصنيع مقاتلة "سو-35" الروسية

عشية انطلاق معرض ماكس الدولي للطيران، نشر مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك على آمور في أقصى شرقي روسيا مقطع فيديو لمراحل إنتاج مقاتلة "سو-35 أس".

وتعتبر مقاتلة "سو- 35 أس" من أخطر المقاتلات في العالم، وتتصدر طائرات الجيل الخامس ببعض مواصفاتها الفنية.

ومن بين خصائصها التقنية القدرة على المناورة بما يسمح لها بالاختفاء التام عن شاشات الرادار.

ويعتبر الرادار "أو إل إس-35"، الذي تستخدمه الطائرة "سو-35" من أكثر الرادارات كفاءة، حيث يتيح لها تعقب أكثر من 4 أهداف في آن واحد في نطاق 50 كم حولها وضربها.

المصدر: وكالات