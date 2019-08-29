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بطل ينقذ طفلا في الرابعة من حريق شب في الطابق الثامن

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خاطر السيد، بنغ، بحياته لإنقاذ قريبه الطفل (4 سنوات) حينما اندلع حريق في شقتهم الكائنة في الدور الثامن.

حدث ذلك حينما حاول الطفل الهروب، ولم يعد أمامه سوى النافذة، فالتقطه العم، بنغ، (50 عاما) من النافذة، وحمله على ظهره حتى وصلا إلى الدور السابع حيث كان رجال الإطفاء بانتظارهما.

أصيب العم، بنغ، ببعض الحروق الطفيفة، بينما بقي الطفل في المشفى تحت الملاحظة لمدة أسبوع، للتعافي من استنشاقه كما كبيرا من الدخان.

المصدر: RT

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