شاهد.. نيران "الأمازون" تهاجم ملعبا يستضيف مباراة كرة قدم في البرازيل

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثالثة للدوري البرازيلي لكرة القدم، لفترة وجيزة بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات القريبة من أحد ملاعب مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل.

ويظهر في الفيديو لحظة هروب لاعبي فريقي أتليتيكو أكرينو ولوفردنس من المستطيل الأخضر نتيجة اقتراب ألسنة النيران من أسوار الملعب والدخان الخانق الذي خيم على الأجواء.

وبعد احتواء الحريق وابتعاد الدخان عن أجواء الملعب، استؤنفت المباراة.

وتضرب غابات الأمازون، التي تعتبر الغابات الاستوائية الأكبر مساحة في العالم، حرائق مستعرة منذ أسابيع، أثارت قلق العالم على مدار الأيام الماضية.

المصدر: رابتلي