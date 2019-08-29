 
مباشر

شاهد.. نيران "الأمازون" تهاجم ملعبا يستضيف مباراة كرة قدم في البرازيل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbsl

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثالثة للدوري البرازيلي لكرة القدم، لفترة وجيزة بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات القريبة من أحد ملاعب مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل.

ويظهر في الفيديو لحظة هروب لاعبي فريقي أتليتيكو أكرينو ولوفردنس من المستطيل الأخضر نتيجة اقتراب ألسنة النيران من أسوار الملعب والدخان الخانق الذي خيم على الأجواء.

وبعد احتواء الحريق وابتعاد الدخان عن أجواء الملعب، استؤنفت المباراة.

وتضرب غابات الأمازون، التي تعتبر الغابات الاستوائية الأكبر مساحة في العالم، حرائق مستعرة منذ أسابيع، أثارت قلق العالم على مدار الأيام الماضية.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست