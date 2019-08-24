شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو تزعم أنه لقصفها أهدافا لفيلق القدس الإيراني جنوب دمشق

نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، ما زعم أنه فيديو لقصف القوات الإسرائيلية أهدافا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية"، في قرية عقربا جنوب ريف دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت أهدافا في ريف العاصمة السورية، وأحبطت هجوما خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

דובר צה"ל:



"מתווה הפיגוע שסוכל שכלל בתכנון שיגור מספר רחפנים חמושים נגד מטרות ישראליות.



צה"ל נמצא במוכנות גבוהה להמשך הגנה ופעולה ככל שיידרשו נגד כוונות לפיגוע נגד מדינת ישראל ורואה באיראן ובמשטר הסורי אחראים ישירים לניסיון הפיגוע שסוכל".



(סרטון שיוצא עכשיו בסוריה) pic.twitter.com/zo761VOZZS — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) 24 августа 2019 г.

ومن جهتها، أعلن الجيش السوري عن أن الدفاعات الجوية تصدت، مساء اليوم السبت، لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها.

المصدر: RT + "تويتر"