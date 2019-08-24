شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم السبت، لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية.

ونشر نشطاء ومدونون مقطع فيديو وثق لحظة تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف في السماء.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق. ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت، مساء السبت، أهدافا لفيلق القدس التابع 'للحرس الثوري الإيراني" و"مليشيات شيعية" في قرية عقربا جنوب ريف دمشق، وقال إنه أحبط هجوما خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

المصدر: RT + "فيسبوك"