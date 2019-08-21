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لحظة دخول قوات الجيش السوري إلى خان شيخون بريف إدلب

فيديوهات

لحظة دخول قوات الجيش السوري إلى خان شيخون بريف إدلب
RT
قوات الجيش السوري في خان شيخون بإدلب
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أظهر شريط فيديو، اللحظات الأولى لدخول قوات الجيش السوري إلى مزارع مدينة خان شيخون وتلة السيرتيل وتل ترعي والسوسة في ريف إدلب الجنوبي في سوريا.

وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، إذ استعاد بلدات وتلالا استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، ما مهد للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: RT

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