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شاهد هبوط وإقلاع طائرات "سو-25 إس إم" الهجومية باستخدام مدرج ترابي

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نفذت طائرات هجومية روسية من طراز "سو-25" هبوطا على مدرج ترابي بالقرب من الطريق السريع إم-4 "دون" في مقاطعة روستوف الروسية.

وذكر المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الجنوبية أن مثل هذه التدريبات ضرورية لإعداد الطيارين للهبوط بالمقاتلات في الظروف الجوية الصعبة وفي حال عدم وجود مطارات مجهزة.

وفي إطار التدريبات، تمت تهيئة مدرج ترابي في أحد الحقول القريبة من الطريق السريع إم-4 "دون".

وبعد الهبوط على المدرج الترابي، أقلعت الطائرات من جديد وتوجهت إلى مواقع العدو المفترض في منطقتي كوبان والقرم وقامت بتنفيذ عمليات قصف.

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