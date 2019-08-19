اختتمت فعاليات "ماراثون الألوان" ضمن موسم الطائف "مصيف العرب"، والتي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 3 آلاف و600 متسابق.

وأشار منظمو المهرجان إلى أنه جرى تقسيمه إلى 3 مسارات رئيسة، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال (نحو 80 آلاف دولار)، رافقتها العديد من الفعاليات الترفيهية التي لاقت إقبالا كبيرا، وخاصة من الأطفال.

نسعد في #هيئة_الترفيه ونحن نرى هذا الإقبال الرائع من جميع فئات المجتمع للمشاركة في "فعالية ماراثون الألوان" ضمن فعاليات #موسم_الطائف

أجواء تنافسية واحتفالات رياضية لا تُنسَ عاشها المتسابقون. pic.twitter.com/0swaW7pIC7 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) ١٨ أغسطس ٢٠١٩

وقسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى ثلاثة مسارات رئيسة، إذ خصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات أكثر من 3 آلاف مشارك.

وشملت الفعاليات الترفيهية كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية، وعروضا متنوعة مثل عرض "الطبول، الألوان، النار، الفقاعات، ألعاب الخفة، العمالقة".

المصدر: وكالات سعودية