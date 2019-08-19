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"ماراثون الألوان" يختتم فعالياته في السعودية

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مشاركة واسعة في ماراثون الألوان بالسعودية
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اختتمت فعاليات "ماراثون الألوان" ضمن موسم الطائف "مصيف العرب"، والتي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 3 آلاف و600 متسابق.

وأشار منظمو المهرجان إلى أنه جرى تقسيمه إلى 3 مسارات رئيسة، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال (نحو 80 آلاف دولار)، رافقتها العديد من الفعاليات الترفيهية التي لاقت إقبالا كبيرا، وخاصة من الأطفال.

وقسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى ثلاثة مسارات رئيسة، إذ خصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات أكثر من 3 آلاف مشارك.

وشملت الفعاليات الترفيهية كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية، وعروضا متنوعة مثل عرض "الطبول، الألوان، النار، الفقاعات، ألعاب الخفة، العمالقة".

المصدر: وكالات سعودية

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