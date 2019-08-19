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شاهد.. الإعلام التركي ينشر فيديو قصف مقاتلات سورية لرتل عسكري تركي في إدلب

فيديوهات

شاهد.. الإعلام التركي ينشر فيديو قصف مقاتلات سورية لرتل عسكري تركي في إدلب
youtube
صورة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma4m

نشرت وسائل إعلام تركية، فيديو للحظة قصف مقاتلات حربية سورية الرتل العسكري التركي المتوجه نحو جنوب إدلب.

وأظهرت اللقطات طائرات حربية تحلق فوق الرتل العسكري، قبل أن تغير عليه.

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