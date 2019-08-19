شاهد.. الإعلام التركي ينشر فيديو قصف مقاتلات سورية لرتل عسكري تركي في إدلب
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نشرت وسائل إعلام تركية، فيديو للحظة قصف مقاتلات حربية سورية الرتل العسكري التركي المتوجه نحو جنوب إدلب.
وأظهرت اللقطات طائرات حربية تحلق فوق الرتل العسكري، قبل أن تغير عليه.
الدفاع التركية تدين استهداف النظام السوري رتلاً عسكريا لها بإدلب— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2019
ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن القصف استهدف الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة في الساعة 08:55 على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.https://t.co/NRwpqbTVltpic.twitter.com/sZV5GbEHNL
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