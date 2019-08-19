شاهد.. الإعلام التركي ينشر فيديو قصف مقاتلات سورية لرتل عسكري تركي في إدلب

الدفاع التركية تدين استهداف النظام السوري رتلاً عسكريا لها بإدلب

ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن القصف استهدف الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة في الساعة 08:55 على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.https://t.co/NRwpqbTVltpic.twitter.com/sZV5GbEHNL