أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فرار تاجر المخدرات الإسرائيلي-الأمريكي، عاموس دوس سيلفر، من أيد قوات الأمن الأوكرانية في مطار بوريسبول بكييف.

ويظهر المقطع سيلفر (بشعر طويل وسترة زرقاء داكنة) وهو يتناقش مع أحد عمال المطار بعد أن اكتشف الأخير أنه أحضر معه سكينا خبأها في الأمتعة.

وبعد حوار قصير، تظاهر سيلفر بنقل أمتعته الموضوعة في حاوية إلى مكان آخر، قبل أن يفر بعدها ببساطة (بعد مرور دقيقة من وقت مقطع الفيديو).

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن عاموس دوف سيلفر اعتقل صباح السبت في أومان التي تبعد 200 كلم جنوب كييف، خلال عملية لقوى الأمن الأوكرانية "بالتعاون الكامل" مع نظرائهم الإسرائيليين.