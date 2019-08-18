شاهد.. الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية

حطم الفريق الروسي المشارك في الألعاب العسكرية الدولية الرقم القياسي في السباق الأخير أمس السبت في حديقة "باتريوت" العسكرية في ضواحي موسكو، ليحتل المركز الأول في حساب الميداليات.

وخاضت السباق الأخير فرق من أربع دول هي كازاخستان وبيلاروس وأذربيجان وروسيا.

واجتاز الطاقم الروسي مسار العوائق في ساعة و33 دقيقة و20 ثانية، مسجلا سرعة قياسية جديدة للدبابات عبر العوائق بلغت 84 كم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني فريق بيلاروسا، تاركا المركز الثالث لكازاخستان.

وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية 2019 في الفترة من 3 وحتى 17 أغسطس وشاركت فيها فرق من 39 دولة، بينها الصين والهند وإيران وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وأنغولا وفنزويلا وفيتنام وزمبابوي وكازاخستان وقرغيزستان وكوبا ولاوس وميانمار وصربيا وسريلانكا وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT