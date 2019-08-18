شاهد.. حرب الحجارة في الهند!

أصيب حوالي 100 شخص خلال مهرجان "باغوال" للتقاذف بالحجارة في ديفيدورا الهندية يوم الخميس.

ويحتفل القرويون بمهرجان "باغوال" في ديفيدورا في ولاية أوتراخاند الهندية خلال احتفال "راكشا باندهان" السنوي.

وينقسم المحتفلون لمجموعتين ويرمون الحجارة على بعضهم البعض حتى يأمر الكاهن بالتوقف عن الرجم ليتفقد كمية "ماء براهي" وهي الدماء التي تريقها الآلهة حسب معتقدات المحتفلين.

المصدر: RT