شاهد.. الرجل العنكبوت يظهر في هونغ كونغ حاملا رسالة سلام!

تسلق المغامر الفرنسي آلان روبرت الملقب بـ"الرجل العنكبوت" إحدى ناطحات السحاب في هونغ كونغ ورفع عليها لافتة تدعو للسلام، وسط استمرار التظاهرات في هونغ كونغ طيلة 10 أسابيع.

وصعد الفرنسي البالغ 57 عاما المتخصص في تسلق المباني العالية، ناطحة السحاب المكونة من 62 طابقا، وعلق عليها لافتة سلام تحمل علمي الصين وهونغ كونغ ويدين تتصافحان وشمسا مبتسمة.

وحسب الفرنسي فإن صعوده تعبير عن دعوة للمشاورات العاجلة بين سكان هونغ كونغ والحكومة.

وبعد صعوده خضع روبرت لفحص طبي ونقل إلى مركز للشرطة ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه بالشغب أم لا.

المصدر: وكالات