شاهد.. لحظة هبوط الطائرة الروسية بتصوير أحد الركاب!

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة التي سبقت الهبوط الاضطراري لطائرة "إيرباص-321" روسية في حقل بضواحي موسكو.

وصُور المقطع من قبل أحد الموجودين داخل الطائرة، حيث تعالت صيحات الركاب في اللحظات التي حطت فيها الطائرة فوق الحقل ودوى صوت ارتطام خفيف.

Видео взлёта А321 – буквально через несколько минут пилотам придётся посадить его прямо в поле.



«С самого начала были какие-то неполадки – странные звуки, вспышки, дребезжания» – пассажир.



Судя по видео, лайнер очень медленно набирал высоту. pic.twitter.com/Vf64C6da33 — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.