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شاهد.. لحظة هبوط الطائرة الروسية بتصوير أحد الركاب!

فيديوهات

شاهد.. لحظة هبوط الطائرة الروسية بتصوير أحد الركاب!
Sputnik
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أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة التي سبقت الهبوط الاضطراري لطائرة "إيرباص-321" روسية في حقل بضواحي موسكو.

وصُور المقطع من قبل أحد الموجودين داخل الطائرة، حيث تعالت صيحات الركاب في اللحظات التي حطت فيها الطائرة فوق الحقل ودوى صوت ارتطام خفيف.

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