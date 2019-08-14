بمشاركة المارة.. لحظة القبض على رجل طعن امرأة وسط سيدني

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط مدينة سيدني، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني".

ونقلت "أ ف ب" عن شاهدة عيان قولها إن "منفذ الاعتداء في العشرينات أو الثلاثينات من العمر، وكان يحمل سكينا كبيرا وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم؟ وطارده 5 أو 6 محاولين ردعه، وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا".

المصدر: RT