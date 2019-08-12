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شاهد.. نعامة هاربة تخلق الفوضى في مقاطعة يونان الصينية

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر نعامة هاربة تعدو في شوارع مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.

وسجلت كاميرات المراقبة نعامة تظهر فجأة وتركض في الشوارع والطرق بالمقاطعة ما تسبب بفوضى وحالات طوارئ. واتضح فيما بعد أن الضيوف الذين زاروا المزرعة التي تعيش فيها أخافوها واضطروها للفرار. كذلك عادت النعامة إلى مأواها بعد نصف ساعة من الجري في الشوارع.

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