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رئيس وزراء لبناني أسبق يفاجئ الجمهور بأداء أغنية "سواح"

فيديوهات

رئيس وزراء لبناني أسبق يفاجئ الجمهور بأداء أغنية
فؤاد السنيورة يفاجأ الجمهور بأداء أغنية "سواح"
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انتشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة وهو يغني أغنية "سواح" للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ خلال إحدى المناسبات الفنية.

والتقط الفيديو على هامش حفلة للفنان عبده شريف خلال ختام فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولية يوم السبت الماضي.

ووجه الشريف تحية للسنيورة وانتقل إلى جانبه بين صفوف الحاضرين، فبادر رئيس الوزراء الأسبق بغناء جزء من أغنية "سواح" وسط تفاعل الجمهور. 

المصدر: RT

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