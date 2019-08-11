شاهد.. ألماني يحبس أنفاس الجماهير في روسيا!

حطم الرياضي الألماني فريدريش كوهني الرقم القياسي العالمي في السير على حبل معلق في السماء، بمدينة بيرم وسط روسيا، حابسا بذلك أنفاس الجماهير.

وقطع كوهني مسافة 1 كيلومتر (0.6 ميل) سائرا على حبل ممتد من مبنى المسرح المحلي (12 طابقا) إلى مبنى الجمعية التشريعية (12 طابقا).

ودخل الرقم الجديد للمغامر الجريء في كتاب غينيس للأرقام القياسية، باعتباره أطول مسافة تقطع سيرا على حبل معلق.

المصدر: رابتلي