شاهد.. سفينة تتسبب بأمواج عالية جرفت مرتادي شاطئ في هولندا

أثارت باخرة ضخمة الذعر بين رواد أحد شواطئ مدينة فليسينجين الهولندية، بعد أن تسببت في أمواج مخيفة ضربتهم وأسفرت عن وقوع إصابات بينهم.

ويظهر شريط فديو سفينة Bonny River وهي تقترب من شاطئ يستجم عليه مرتادوه، ولكنها لم تخفض سرعتها، ما أحدث أمواجا هائلة. وتخبط بعض المصطافين في مياه الأمواج التي جرفتهم.

وأدى هذا الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقدمت هيئة الطرق والممرات شكوى ضد قبطان السفينة لتعريض المصطافين للخطر.

المصدر: RT