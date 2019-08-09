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نجم هوليوود يفاجئ لاجئين عالقين في البحر المتوسط

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زار الممثل الأمريكي الشهير، ريتشارد غير، المهاجرين اللبيين الذين تم إنقاذهم، وهم على متن سفينة عالقة في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من أسبوع.

ونقل غير مواد غذائية وإمدادات إلى 121 مهاجرا على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية، والتي تبحر في المياه الدولية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد حظر دخولها موانئ إيطاليا ومالطا.

ودعا الممثل الأمريكي الجميع إلى مساعدة المهاجرين وحل الوضع الحالي سريعا.  

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