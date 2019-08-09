لحظة تسليم رئيس قرغيزستان السابق نفسه إلى السلطات

نشرت وسائل الإعلام القرغيزية شريط فيديو يظهر مباحثات رئيس قرغيزستان السابق ألمازبيك أتامبايف مع قوات الأمن في منزله قبل أن يقرر تسليم نفسه.

وأمرت المحكمة القرغيزية بوضغ أتامبايف رهن الحبس الاحتياطي حتى 26 من الشهر الجاري. وواجه رئيس قرغيزستان السابق اتهامات بالفساد وإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا متورطين في قضايا جنائية.

وفي حال وجدت المحكمة أنه مذنب، فستوجه له عقوبة السجن مدى الحياة.

وسلم أتامبايف نفسه، أمس الخميس، لعناصر الشرطة بعد مواجهات عنيفة بين مئات من أنصاره وقوات الأمن الخاصة التي حاولت، مساء الأربعاء، اقتحام منزله في قرية كوي طاش بضواحي العاصمة بيشكيك في قرغيزستان.