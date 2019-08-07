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اشتعال النار بطائرة مغنية أمريكية شهيرة

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة صغيرة كانت تحمل فريق المغنية الأمريكية الشهيرة بينك، تحطمت في الدنمارك.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن طائرة خاصة، على متنها 10 أشخاص، اندلعت فيها النيران لدى هبوطها في مطار آرهاوس.

ووصلت الطائرة إلى المطار المذكور قادمة من العاصمة النرويجية أوسلو حيث قدمت بينك حفلا موسيقيا، لكنها لم تكن على متن الطائرة.

ووقع الحادث مساء الاثنين ولم يؤد إلى أي إصابات.

وقالت الشرطة إن أسباب التحطم لا تزال مجهولة، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في هذا الحادث. 

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