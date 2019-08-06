فاجأ الطفل الروسي ماتفي نيكولايفيتش الرئيس فلاديمير بوتين، بهدية غير متوقعة، وذلك أثناء تفقد الأخير لأوضاع عدد من العائلات المتضررة من الفيضانات في مقاطعة إركوتسك شرق البلاد.

يذكر أن الرئيس الروسي زار غرفة عائلة ماتفي في مركز الإيواء بمبنى مدرسة داخلية في مدينة تولون، وتحدث إلى الطفل الذي أخبره بأن مبنى روضته غمره الفيضان لكنه الآن في طور الإصلاح.

Путин встретился в Сочи с Матвеем Николаевичем из Тулуна. Мальчик своими руками сделал для президента подарок.



Матвей: я для Вас подарок сделал

Путин: да ладно! Это тигренок? pic.twitter.com/9NpmONKfvl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 6, 2019

ووعد بوتين في نهاية الزيارة، ماتفي والعائلة بتكرار الزيارة مرة أخرى للاطمئنان على الوضع ومشاهدة أعمال إصلاح البنى التحتية في المدينة.

المصدر: وكالات