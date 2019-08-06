الدفاع الروسية تستخدم الروبوتات في إزالة آثار انفجارات بإقليم كراسنويارسك الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر تحميل الأنظمة الروبوتية ونقلها إلى منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا للمشاركة في إزالة آثار انفجارات في مستودع للذخائر.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن اثنين من الأنظمة الروبوتية متعددة الوظائف المخصصة لإطفاء الحرائق، وهي من طراز "أوران-14"، وكذلك اثنين من أنظمة إطفاء الحرائق الروبوتية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستشارك في إزالة آثار اشتعال مستودع للذخائر.

كما تم إرسال طائرات مسيرة إلى إقليم كراسنويارسك لرصد الوضع الحالي في مكان الحادث.

وكانت عدة انفجارات قد وقعت أمس الاثنين داخل وحدة عسكرية في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا. ونقلت مصادر طبية روسية، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق.