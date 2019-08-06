"فيديو يحبس الأنفاس".. مواطن شيشاني ينقذ طفلا من موت محقق

أقدم أحد سكان الشيشان بمساعدة الشرطة على إنقاذ فتى، من موت محقق بعد سقوطه خارج شرفة.

وعرض المواطن الشيشاني حياته للخطر لإنقاذ الطفل، وقام بالتصرف قبل فوات الأوان وإنقاذ الطفل قبل سقوطه.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، تم التقاط هذا الفيديو الأسبوع الماضي في غروزني، حيث شوهد الطفل واقفا على قطعة صغيرة من الحديد مخصصة لتثبيت مكيف الهواء.

المصدر: vesti