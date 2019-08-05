دبابة إيرانية كادت تحترق بسبب خطأ ارتكبه الطاقم في الألعاب العسكرية الدولية بموسكو

انبعث دخان كثيف من دبابة إيرانية أثناء مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2019 في مقاطعة موسكو.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي للألعاب العسكرية الدولية أن الحادث وقع نتيجة خطأ ارتكبه طاقم الدبابة.

وأوضح المركز أن الطاقم لم يفتح الستائر المعدنية لنظام تبريد المحرك بعد عبور الدبابة حاجزا مائيا عميقا، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وانبعاث الدخان.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في صفوف طاقم الدبابة.