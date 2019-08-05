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شاهد تحرك "الموجة الصادمة" بعيدا عن مركز الانفجارات في وحدة عسكرية روسية

فيديوهات

شاهد تحرك
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أظهر فيديو للانفجارات التي وقعت داخل وحدة عسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، انسياب إحدى الموجات الصادمة (الانفجارية) وانتشارها في الغلاف الجوي بعيدا عن مركز الانفجار.

ونقلت مصادر طبية روسية، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق.

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