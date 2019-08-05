شاهد تحرك "الموجة الصادمة" بعيدا عن مركز الانفجارات في وحدة عسكرية روسية
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أظهر فيديو للانفجارات التي وقعت داخل وحدة عسكرية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، انسياب إحدى الموجات الصادمة (الانفجارية) وانتشارها في الغلاف الجوي بعيدا عن مركز الانفجار.
Невероятное видео взрыва на военном складе в Красноярском крае. pic.twitter.com/S1dVnwkxhp— baza (@bazabazon) August 5, 2019
ونقلت مصادر طبية روسية، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق.
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