الجيش السوري يصادر طائرة "فانتوم 4" مسيّرة وصواريخ "تاو" تركها الإرهابيون جنوب سوريا

أعلنت وكالة "سانا" السورية أن الجهات المختصة ضبطت صواريخ "تاو" أمريكية وطائرة استطلاع "فانتوم 4" مسيرة ورشاشات وبنادق متنوعة وأكثر من 200 ألف طلقة تركها الإرهابيون جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري أنه "من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة في المنطقة الجنوبية لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم، تم ضبط مستودع من مخلفات التنظيمات الإرهابية يحوي أكثر من 200 ألف طلقة رشاش وبنادق متنوعة وأسلحة وقذائف وصواريخ "تاو" أمريكية مع قواعد إطلاقها وطائرة استطلاع مسيرة من نوع "فانتوم 4" مزودة بأجهزة بث مباشر وتصوير ليلي".

وبيّن المصدر أن بين المضبوطات "رشاشات 23 مضادة للطيران، وبنادق آلية حربية متنوعة، وقذائف "آر بي جي" متفجرة وحرارية، ومدافع هاون مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها، وقذائف دبابة متفجرة وخارقة للدروع، إضافة إلى قنابل يدوية ومناظير ليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء من نوع "غوغل".

المصدر: "سانا"