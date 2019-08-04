ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور + فيديو)

فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم.

وأوقف الملك عبد الله الثاني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل، بحسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.

#عاجل: جلالة الملك يوقف موكبه عند دوار الداخلية لمصافحة مجموعة من العاملين في الميدان من بينهم شرطيات سير وعامل وطن، ويثني على جهودهم وإخلاصهم في العمل pic.twitter.com/tI4awvYKHb — جريدة الغد (@AlghadNews) 4 августа 2019 г.

شاهد بالفيديو: الملك يوقف موكبه عند دوار الداخلية لمصافحة مجموعة من العاملين في الميدان من بينهم شرطيات سير وعامل وطن، ويثني على جهودهم وإخلاصهم في العمل pic.twitter.com/3hxijuH56T — جريدة الغد (@AlghadNews) August 4, 2019

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية