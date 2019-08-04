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ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور + فيديو)

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ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور + فيديو)
RT @AlghadNews
ملك الأردن يوقف موكبه لمصافحة مجموعة من العاملين
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فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم.

وأوقف الملك عبد الله الثاني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل، بحسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية

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