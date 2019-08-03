نواب أوكرانيون يخلعون أحذيتهم كرمى لعين أمن الرئيس

درّب ضباط أوكرانيون نواب حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير زيلينسكي على خلع أحذيتهم والخضوع للتفتيش الدقيق في فندق "ريكسوس" في مدينة تروسكافيتس بمحافظة لفوف غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "برافدا الأوكرانية" اليوم السبت، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية على نحو غير مسبوق قبل زيارة رئيس البلاد زيلينسكي لهذه المنطقة.

ووفقا للصحيفة، تم تثبيت لافتة عند مدخل الفندق تطلب من جميع الداخلين إلى المبنى، بمن فيهم نواب الشعب في المستقبل فتح حقائبهم وخلع أحذيتهم، كما فحص ضباط سلاح الهندسة غرف الصرف الصحي في وسط المدينة.

تدريب أعضاء حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس بدأ في أواخر يوليو وعند التخرج سيتلقى كل "طالب" أربع وثائق: استراتيجية شخصية، ومقترحات لتنفيذ السياسة، وقائمة بالمبادرات التشريعية المصممة لجعل السياسة فعالة، وخطة لتنفيذ ذلك.

وتقام الدورات في الفندق بكلفة تبدأ من 3.6 ألف هريفنيا (نحو 150 دولارا) في اليوم.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في 21 يوليو الماضي وبعد فرز 100% من الأصوات، فاز حزب "خادم الشعب" وحصل على 254 مقعدا في مجلس النواب من 450.

المصدر: "لينتا رو"