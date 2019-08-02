شاهد.. أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية

أعلنت منظمة لحماية البيئة في الولايات المتحدة أنها تمكنت من إنجاح أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية، الإنجاز الذي سيحمي هذا الصنف النادر من الانقراض.

وأكدت منظمة "سان دييغو زو غلوبال" San Diego Zoo Global، أن الأم فيكتوريا قد أنجبت وليد وحيد قرن أبيض جنوبي، وهو الآن بصحة جيدة، في حين جرت عملية الولادة في حديقة الحيوانات، في مدينة سان دييغو الأمريكية.

وجرى تلقيح الأم بالمني المتجمد من ذكر وحيد قرن أبيض، في مارس 2018، بينما حملت جنينها لأكثر من عام (493 يوم)، وستحجب الأم ووليدها الصغير عن أعين الزوار خلال الفترة الحالية، حتى يتسنى لهما التآلف والتقارب أكثر.

المصدر: RT