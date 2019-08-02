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الوليد بن طلال يستعيد روح الشباب ونبضه مع حفيدته نورا

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نشر واحد من أغنى أغنياء العرب وأكثرهم شهرة، الأمير السعودي الوليد بن طلال، مشاهد فيديو على حسابه في تويتر وهو يلاعب بمرح وحبور باديين عليه إحدى حفيداته المسماة نورا.

وتظهر المشاهد الأمير الذي قارب الخامسة والستين من عمره، وهو يعدو بخفة ورشاقة أمام حفيدته نورا، على شرفة فارهة داخل أحد قصوره الذي غطيت كامل جدرانه بالرخام النفيس والغرانيت الباهظ الثمن.

وكتب الأمير المعروف بتوزع وتنوع استثماراته في مشارق الأرض ومغاربها وفي مختلف المجالات، جملة قصيرة تعليقا على هذه المشاهد قال فيها:"نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها".

المصدر: تويتر 

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