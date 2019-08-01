شاهد.. ذبابة مزعجة تهاجم رئيس الفلبين أثناء إلقائه كلمة

هاجمت ذبابة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أثناء إلقائه كلمة أمام الجمهور، هاجم خلالها الكنيسة الكاثوليكية.

وحلقت الذبابة فوق دوتيرتي وهبطت على جبينه وخده، ودفعته إلى التصفيق بيديه محاولا إبعادها إلا أنه فشل في ذلك. ومازح دوتيرتي الحضور قائلا إن الذبابة تعمل بأوامر الكنيسة الكاثوليكية التي ينتقدها خلال كلمته أمام الطلبة.

وقال دوتيرتي: "حدثت لي مشاجرة مع الكهنة وهذه الذبابة تتلقى أوامرهم. وهي تابعتني بعض الوقت". وأضاف: "انتظري حتى أنهي كلمتي. سأقتلك بالجريدة".

واشتهر الرئيس الفلبيني بانتقاده الكنيسة الكاثوليكية بغض النظر عن أن 80% من الفلبينيين يعدون أنفسهم من الروم الكاثوليك، وأن الكنيسة الكاثوليكية ما تزال لاعبا مؤثرا في البلاد حتى يومنا هذا.

وكان دوتيرتي قد أثار غضبا في بلاده العام الماضي بعدما وصف "الرب" بأنه "سخيف".