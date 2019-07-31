السيسي يصعد على المسرح لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة أبهرته بصوتها (فيديو)

أبهرت فتاة تدعى هديل ماجد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترك مقعده وتوجه نحوها على المسرح.

وطلبت الفتاة المصرية من السيسي أن تؤدي أغنية ليسمعها، حيث أن البعض لقبها في بداياتها بـ "أم كلثوم"، وشجعها البعض على موهبة الغناء، مشيرة إلى أن والدتها اكتشفت موهبتها.

السيسي يصعد للمنصة لتحية فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة السيسي يصعد للمنصة لتحية فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة أبهرت فتاة تدعى هديل ماجد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترك مقعده متوجها نحوها على المسرح. وطلبت الفتاة المصرية من السيسي أن تؤدي أغنية ليسمعها، حيث أن البعض لقبها في بداياتها بـ "أم كلثوم"، وشجعها البعض على موهبة الغناء، مشيرة إلى أن والدتها اكتشفت موهبتها. وطلبت هديل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تغني أغنية لـ "أم كلثوم"، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور قائلا: "أنا اللي عاوز أسمع صوتك.. اتفضلي". وصعد لها الرئيس المصري على المسرح بعد انتهاء الغناء ليعبر لها عن إعجابه بما قدمته. Posted by RT Arabic on Tuesday, July 30, 2019

وطلبت هديل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تغني أغنية لـ "أم كلثوم"، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور قائلا: "أنا اللي عاوز أسمع صوتك.. اتفضلي".

وصعد الرئيس المصري على المسرح بعد انتهاء الغناء ليعبر لها عن إعجابه بما قدمته.

المصدر: RT